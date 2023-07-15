«Зенит» объявил состав на матч Суперкубка против ЦСКА – в нём 8 легионеров

В субботу вечером внимание всей футбольной России будет сосредоточено в Казани. Там на поле «Ак Барс Арены» «Зенит» и ЦСКА будут открывать сезон матчем за суперкубок страны.

Рулевой «Зенита» Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ренан, Сантос, Барриос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком, Мантуан, Кассьерра.

Отметим, что с первых минут в составе «Зенита» на поле выйдут восемь легионеров.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.