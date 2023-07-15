​Суперкубок России: все билеты проданы

В субботу вечером внимание всей футбольной России будет сосредоточено в Казани, где пройдёт матч за Суперкубок. Как сообщает телеграм-канал «Ложа прессы», все билеты на «Ак Барс Арену» были проданы. Отмечается, что билетная программа на игру была представлена 41 тысячей «пропусков».

В матче за Суперкубок сразятся действующие чемпион и обладатель национального кубка – «Зенит» и ЦСКА соответственно. Футболисты и зрители услышат стартовый свисток в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.