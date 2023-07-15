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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Суперкубок России: все билеты проданы

15 Июля 2023 • 13:49 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1 1.90 X 3.70 2 3.90
Через 2 ч. 33 мин.

В субботу вечером внимание всей футбольной России будет сосредоточено в Казани, где пройдёт матч за Суперкубок. Как сообщает телеграм-канал «Ложа прессы», все билеты на «Ак Барс Арену» были проданы. Отмечается, что билетная программа на игру была представлена 41 тысячей «пропусков».

В матче за Суперкубок сразятся действующие чемпион и обладатель национального кубка – «Зенит» и ЦСКА соответственно. Футболисты и зрители услышат стартовый свисток в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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ЦСКА Москва Зенит Суперкубок России Ак Барс Арена
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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