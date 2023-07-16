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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов: «Суперкубок был примерно равным»

16 Июля 2023 • 23:27 Комментировать
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Новый сезон в российском футболе начался с Суперкубка России, в котором встретились чемпион страны, питерский «Зенит», и победитель Кубка, ЦСКА. Игра получилась упорной, равной, в основное время голов забито не было, и все решилось в серии пенальти. Бывший футболист российской сборной Игорь Семшов поделился своим мнением о прошедшем матче.

- Получилась примерно равная игра. У ЦСКА было больше моментов. Понятно, что это первая игра сезона, втягивающая, в плане того, что никто не знал, в каком состоянии игроки. Всегда такие матчи тяжелые, - цитирует слова Семшова «РБ Спорт».

Уже в конце следующей недели начнется новый сезон в российском чемпионате Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов ЦСКА Москва Зенит
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