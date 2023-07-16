Семшов: «Суперкубок был примерно равным»

Новый сезон в российском футболе начался с Суперкубка России, в котором встретились чемпион страны, питерский «Зенит», и победитель Кубка, ЦСКА. Игра получилась упорной, равной, в основное время голов забито не было, и все решилось в серии пенальти. Бывший футболист российской сборной Игорь Семшов поделился своим мнением о прошедшем матче.

- Получилась примерно равная игра. У ЦСКА было больше моментов. Понятно, что это первая игра сезона, втягивающая, в плане того, что никто не знал, в каком состоянии игроки. Всегда такие матчи тяжелые, - цитирует слова Семшова «РБ Спорт».

Уже в конце следующей недели начнется новый сезон в российском чемпионате Премьер-лиги.