​Баста и Шнур нанесли символические удары перед матчем за Суперкубок России

Футбольный сезон в России традиционно открывается матчем за Суперкубок. Трофей разыгрывают питерский «Зенит» и московский ЦСКА – команды, которые в прошлом сезоне выиграли чемпионат и национальный кубок соответственно.

Перед игрой символические удары по мячу нанести известные болельщики команд, а именно певцы Василий Вакуленко (Баста) и Сергей Шнуров (Шнур). Первый из них болеет за ЦСКА, а второй – за «Зенит».

Следить за битвой между «Зенитом» и ЦСКА можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. Игра проходит в Казани на поле стадиона «Ак Барс Арена».