Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Баста и Шнур нанесли символические удары перед матчем за Суперкубок России

15 Июля 2023 • 17:35 Комментировать
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
1 1.90 X 3.70 2 3.90
2-й тайм

Футбольный сезон в России традиционно открывается матчем за Суперкубок. Трофей разыгрывают питерский «Зенит» и московский ЦСКА – команды, которые в прошлом сезоне выиграли чемпионат и национальный кубок соответственно.

Перед игрой символические удары по мячу нанести известные болельщики команд, а именно певцы Василий Вакуленко (Баста) и Сергей Шнуров (Шнур). Первый из них болеет за ЦСКА, а второй – за «Зенит».

Следить за битвой между «Зенитом» и ЦСКА можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. Игра проходит в Казани на поле стадиона «Ак Барс Арена».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Сергей Шнуров Баста
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июля
18:45 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев обратился к «Зениту» и ЦСКА: «Где голы? Дайте жару!»
18:35 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр Федотов — о матче за Суперкубок России: «Карасёв не контролирует игру»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: У Акинфеева есть большие шансы уехать в Саудовскую Аравию
18:08 · Россия. Премьер-лига
Червиченко — о трансферах «Спартака»: «Просто пилят деньги, назвать это нормальными покупками нельзя»
17:43 · Россия. Премьер-лига
​У болельщиков возникли проблемы с проходом на Суперкубок России из-за «палёных» билетов
17:35 · Россия. Премьер-лига
​Баста и Шнур нанесли символические удары перед матчем за Суперкубок России
17:29 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Зенита» вывесили баннер на Суперкубке фото
17:15 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Зенита» и ЦСКА устроили яркие перформансы на Суперкубке фото
17:05 · Россия. Премьер-лига
Игроки в чемпионате России из нефутбольных стран
16:59 · Россия. Премьер-лига
Карасёв обратился с напутствием «Зениту» и ЦСКА
16:56 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин ожидает упорного матча от «Зенита» и ЦСКА
16:52 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Нам с ЦСКА сложно было в прошлом году»
16:49 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» установил рекорд по бразильцам в Суперкубке
16:47 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал слухи о лишнем весе Марио Фернандеса
16:45 · Россия. Премьер-лига
Широков — о переходе Медины в «Спартак»: Это его личный выбор, но болельщиков можно понять
Все новости
Рекомендуем