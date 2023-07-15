​«Зенит» установил рекорд по бразильцам в Суперкубке

В Казани совсем скоро стартует матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. В стартовый состав питерской команды попали сразу шесть футболистов из Бразилии – Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Ду Кейрос, Густаво Мантуан, Клаудиньо и Малком. Как сообщает на своих страницах sport24, шесть бразильцев начнут матч за Суперкубок России в составе одной из команд впервые в истории.

Отметим, что в стартовом составе ЦСКА тоже есть бразильцы, но их только два – Виллиан Роша и Мойзес.

Матч за Суперкубок России на «Ак Барс Арене» начнётся в 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.