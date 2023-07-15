​Акинфеев впервые проиграл серию пенальти за все годы в ЦСКА

В субботу проходил матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. Питерцы оказались сильнее в серии послематчевых пенальти после нулевой ничьей в основное время.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», вратарь Игорь Акинфеев впервые в карьере проиграл серию пенальти на клубном уровне.

Ранее Акинфеев поигрывал серию пенальти только в игре сборной России на чемпионате мира – 2018. Тогда в четвертьфинале турнира российская национальная команда уступила Хорватии.

В ЦСКА Акинфеев теперь выиграл пять из шести серий пенальти, а в сборной России – одну из двух.

Ближайший матч ЦСКА проведёт 22 июля – против «Урала».