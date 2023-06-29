Корнеев раскритиковал Карраскаля, сравнив его с овощем

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев раскритиковал полузащитника столичного ЦСКА Хорхе Карраскаля. Во второй части минувшего сезона РПЛ латиноамериканец периодически перестал попадать в основной состав «армейцев».

«Того Карраскаля, который есть сейчас, можно сравнить с овощем, который вроде и растет, и его поливают, но не видно того Карраскаля, на которого люди приходят смотреть», - рассказал Корнеев «Матч ТВ», добавив, что такой футболист, каким он является сейчас, не нужен «армейцам». И важной задачей клуба летом будет вернуть игрока к прежним кондициям.

В минувшем сезоне Карраскалю удалось помочь ЦСКА шестью голами и шестью ассистами – и всё это в рамках 34-х официальных матчей. Сезон стал первым полноценным для колумбийца в России.

Агент: «Карраскаль способен играть за сильный итальянский клуб»