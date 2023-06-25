Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил календарь сезона 2023-2024 РПЛ для «армейцев».

- Как оцениваете старт сезона для ЦСКА - «Урал» и «Ахмат» на выезде, затем дома «Локомотив» и «Сочи»?

- До старта чемпионата может произойти много коллизий. Могут появиться новые звезды, или из молодых ребят кто-то сильно прибавит. Возможно, кто-то получит травму и выпадет из тренировочного процесса. Так что я не исключаю, что команда может начать сезон неудачно. Тем более что первые матчи будут выездными, а соперники в них непростые. Много всяких факторов может сказаться на старте сезона.

- А если брать то, что есть сейчас, не учитывая возможные нюансы?

- Понятно, что с «Ахматом» будет непросто на выезде. А если говорить про «Урал», то Ганчаренко там что-то сделал, и команда выдала серию удачных матчей, хотя была на самом дне. Но все-таки получилось выправить ситуацию. У екатеринбуржцев могут появиться новые люди в команде. Они могут еще больше усилить игру «Урала». Но тут все непредсказуемо, потому что ты можешь провести прекрасный матч, а через неделю совсем развалиться. Нельзя исключать и того, что «армейцы» могут недооценить своего соперника. Футболистам всегда говорят, что надо настроиться, но часто бывает, что у них в одно ухо влетает, в другое вылетает.

- Начинать сезон двумя выездными матчами сложно?

- Если команда хорошо подготовлена физически и морально, если стоят серьезные задачи, то это никак не отразится.

- Если учитывать Суперкубок, который пройдет в Казани, получается три выездных матча на старте. Это ведь большая нагрузка.

- Суперкубок – это хороший приз, но далеко не главное. Считаю, что чемпионат, и даже Кубок России гораздо ценнее. Поэтому не стоит зацикливаться на этом одном матче. Хотя, конечно, приятно начать сезон и сразу выиграть какой-то трофей. Но в случае неудачи не стоит разочаровываться. Может повезти в чемпионате. А пока мы даже не знаем, какие изменения в составах произойдут за это время.

- И все-таки три выездных матча – это сложно для любой команды. Ждать ли каких-то неожиданных очковых потерь от ЦСКА?

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- Если команда ставит высокие задачи, то весь режим жизни клуба и тренировочный процесс построен на том, чтобы только побеждать. Если футболисты будут соответствовать этому, то и такой старт можно пройти легко, с положительным результатом. А можно сыграть неудачно, если посчитать, что ты сильнее соперников.

- На старте сезона у ЦСКА нет топ-клубов, но есть крепкие «Ахмат» и «Локомотив». «Армейцы» недосчитаются очков?

- Очки всегда можно потерять.

- Для сравнения, «Зенит», с которым ЦСКА будет бороться за золотые медали, в первом туре на выезде сыграет с «Пари НН», затем снова в гостях встретятся с «Ростовом», в третьем туре дома примет «Динамо», а в четвертом - с «Факелом» тоже в Питере. У главного конкурента график сложнее?

- «Зенит» явно выделяется. Состав намного сильнее, чем у остальных клубов. Он мог проиграть только случайно. Но это было раньше. А нынешний сезон может начаться так, что у «Зенита» появятся большие проблемы. И это было бы хорошо, потому что постоянные победы расхолаживают.

- Может ли «Зенит» уйти в отрыв в начале сезона, если смотреть на его график?

- Может. Он имеет преимущество. Но там все-таки тоже живые люди.

- В плане логистики первая часть сезона у ЦСКА получается сложная. В чемпионате в первом круге предстоит посетить и Ростов-на-Дону, и Воронеж, и Краснодар. Плюс еще один выезд в гости к «Факелу» в кубковом турнире. Это добавит сложности?

- Сложности могут быть. Но я помню сезон, когда надо было летать во Владивосток и Находку. Тогда был развал страны, и мы летали на военном самолете. Мягко говоря, не в лучших условиях. Но перетерпели. Так что проблемы есть, но их можно решать. Надо постараться «Зенит» немного притормозить. А то уже некрасиво получается. Даже, учитывая состав питерцев, все равно надо стремиться их обыгрывать.

Елена Григорьевская