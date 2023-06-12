Деменко: Клубам РПЛ нужны трансферы для борьбы с «Зенитом»

Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о факторах, которые необходимы для борьбы с петербургским клубом.

«Думаю, руководители сейчас тоже думают об этом. Нужны трансферы, чтобы всё-таки давать борьбу «Зениту», — заявил специалист, чьи слова приводит издание «Газета.Ру».

Напомним, что петербургский клуб выиграл пятый подряд розыгрыш Российской премьер-лиги по итогам прошедшего сезона, завоевав 10-е золото в национальной истории. Отрыв от второго места, которое занял ЦСКА, составил 12 очков.