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«Аль-Хиляль» начал переговоры с «Зенитом» по Малкому слухи

13 Июля 2023 • 15:28 Комментировать
Зенит
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ЦСКА Москва
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15.07 17:00

Бразильский нападающий «Зенита» Малком Филипе может перебраться в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Как стало известно журналисту Раизе Симплисио, боссы «сине-бело-голубых» запросили у «Аль-Хиляля» 50 миллионов евро за трансфер 26-летнего Малкома. На данный момент саудовский клуб не принял окончательного решения о том, хочет ли он платить такую сумму за бразильца.

Действующий трудовой договор Малкома с «Зенитом» истекает в 2027 году. Эксперты Transfermarkt оценивают футболиста в 30 млн евро.

Ранее «Аль-Хиляль» объявил о трансфере именитого сербского футболиста Сергея Милинковича-Савича, который переехал на Ближний Восток из «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023 Малком Филипе
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