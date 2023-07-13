Бразильский нападающий «Зенита» Малком Филипе может перебраться в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Как стало известно журналисту Раизе Симплисио, боссы «сине-бело-голубых» запросили у «Аль-Хиляля» 50 миллионов евро за трансфер 26-летнего Малкома. На данный момент саудовский клуб не принял окончательного решения о том, хочет ли он платить такую сумму за бразильца.

Действующий трудовой договор Малкома с «Зенитом» истекает в 2027 году. Эксперты Transfermarkt оценивают футболиста в 30 млн евро.

Ранее «Аль-Хиляль» объявил о трансфере именитого сербского футболиста Сергея Милинковича-Савича, который переехал на Ближний Восток из «Лацио».