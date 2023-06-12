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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, когда Комличенко оправится от травмы

12 Июня 2023 • 22:58 Комментировать
Зенит
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ЦСКА Москва
15.07 19:00

Форврад «Ростова» Николай Комличенко начнёт помогать своему клубу с первого дня сборов.

Дело в том, что несколько последних матчей прошедшего сезона нападающий пропустил из-за травмы. Но как рассказал «Спорт-Экспрессу» агент футболиста Александр Клюев, во время отпуска нападающий точно оправится от последствий повреждения и начнёт тренировки с командой с первого дня предсезонных сборов.

Напомним, что минувший сезон «Ростов» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице. Притом, большую часть сезона дончане уверенно шли в первой тройке, лавируя между вторым и третьим местами.

Комличенко — лидер РПЛ по заработанным на себе фолам

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Николай Комличенко Александр Клюев
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