Стало известно, когда Комличенко оправится от травмы

Форврад «Ростова» Николай Комличенко начнёт помогать своему клубу с первого дня сборов.

Дело в том, что несколько последних матчей прошедшего сезона нападающий пропустил из-за травмы. Но как рассказал «Спорт-Экспрессу» агент футболиста Александр Клюев, во время отпуска нападающий точно оправится от последствий повреждения и начнёт тренировки с командой с первого дня предсезонных сборов.

Напомним, что минувший сезон «Ростов» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице. Притом, большую часть сезона дончане уверенно шли в первой тройке, лавируя между вторым и третьим местами.

Комличенко — лидер РПЛ по заработанным на себе фолам