Зырянов рассказал, почему Кассьерра стал мало забивать в «Зените»

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов поделился своей точкой зрения на то, почему колумбийский форвард Матео Кассьерра стал забивать в питерском «Зените» гораздо меньше, чем в «Сочи».

«Играть в «Сочи» и «Зените» — большая разница. В Санкт-Петербурге надо всё время побеждать, давление оказывается довольно большое и с огромного количества болельщиков. Раскрываются в таких условиях не все», - говорит Зырянов для «Матч ТВ».

Напомним, позапрошлом сезоне будучи игроком «Сочи» Кассьерра оформил 14 голов в матчах Премьер-лиги, став с южанами серебряным призёром РПЛ.

В прошлом сезоне на счету нападающего всего пять голов за «сине-бело-голубых», два из них – в рамках РПЛ, остальные – в Кубке России.