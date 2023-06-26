Федотов подтвердил, что хотел пригласить в ЦСКА Терехова и Макарчука

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подтвердил информацию о том, что хотел пригласить в московский клуб защитников «Сочи» Сергея Терехова и Артёма Макарчука.

По словам Федотова, в ЦСКА есть селекционный отдел, который подбирает кандидатов и даёт их на рассмотрение тренерскому штабу команды. Однако специалист отметил, что пригласить Терехова и Макарчука он хотел лично.

«Мы понимали, что игроки на контрактах, и дело дальше не пошло. Безусловно, зная футболистов и учитывая то, что ЦСКА летом потерял много игроков, желание пригласить их в команду у меня было», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Федотов перебрался в ЦСКА летом прошлого года именно из «Сочи». На посту наставника южан тренер успел выиграть серебряные медали РПЛ, а через год он повторил это достижение уже с ЦСКА.