Пономарёв выделил лучшего футболиста в матче за Суперкубок России

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком минувшего матча за Суперкубок России, в котором «армейцы» проиграли «Зениту» в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:5 — по пен.).

«Отличный матч, как ни странно, провел Зайнутдинов, мне он очень понравился, назову его лучшим в нашей команде. Милан Гайич неплохо сыграл в обороне», — цитирует Пономарёва «Газета.Ру».

Как считает бывший футболист, по игре ЦСКА не заслуживал поражения в поединке против «Зенита».

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги подопечные Владимира Федотова будут гостить в Екатеринбурге у местного «Урала». Матч запланирован на 22 июля, начало — в 13:00 по московскому времени.