Масалитин: «ЦСКА очень пригодились бы такие игроки, как Кордоба, Вера, Конате»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, какие игроки пригодились бы московскому клубу.

Эксперт считает, что «армейцам» нужен креативный полузащитник, а также нападающий, который сможет составить конкуренцию Фёдору Чалову. Масалитин выделил форварда «Краснодара» Джона Кордобу, полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веру и нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате.

«Три-четыре игрока в целом, думаю, не помешали бы. Если же переходить на фамилии, то ЦСКА очень пригодились бы такие игроки, как Кордоба, Вера, Конате. Но я смотрю, что тем же Верой уже очень интересуются другие команды», — цитирует Масалитина Rusfootball.

Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА завоевал серебряные медали чемпионата России, а также впервые за 10 лет стал обладателем Кубка страны.