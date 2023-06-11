Сергей Жуков: «Исход Суперфинала решил один человек»

Фронтмен группы «Руки вверх» Сергей Жуков высказался о победе столичного ЦСКА над «Краснодаром» в рамках Суперфинала Кубка России. «Армейцы» оказались точнее на один удар в серии послематчевых 11-метровых ударов.

«Это заслуга всей команды, но игру сделал один человек. Вы все видели — это Игорь Акинфеев. Братцы, поздравляю!», - передаёт слова Жукова «Матч ТВ» посредством своего официального сайта.

Напомним, что Акинфеев сегодня завоевал свой седьмой в карьере Кубок России, став героем послематчевой серии пенальти. Для ЦСКА же это восьмая победа в Кубке России в клубной истории.