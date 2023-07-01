Канчельскис: «Если будет хорошее предложение по Венделу, то почему бы и не продать»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис оценил потенциальный уход Маркуса Вендела из питерского «Зенита».

«Если будет хорошее предложение по Венделу, то почему бы и не продать. «Зенит» сможет его заменить — у них много футболистов в составе», - рассказал Канчельскис «Чемпионату», добавив, что сложно заменить пятерых, но никак не одного в составе.

25-летний Вендел является игроком «Зенита» уже почти три года – с осени 2020 года.

Ранее планы бразильского игрока уйти из «Зенита» подтвердил главный тренер питерцев Сергей Семак.