Гойло прокомментировал возвращение в «Зенит»

Молодой голкипер питерского «Зенита» Никита Гойло прокомментировал своё недавнее возвращение в Санкт-Петербург и вспомнил, чему научился за время вне родного города.

«Чему научился, пока не был в «Зените»? Всему — это было совсем другое время. Есть разница, когда играешь в «Зените‑2» и когда во взрослых командах, где мужской футбол. Надеюсь, где‑то я смог повзрослеть», - цитирует Гойло пресс-служба «Зенита».

Напомним, что минувший сезон 24-летний вратарь провёл в нижегородском «Пари НН». На его счету 14 матчей во всех турнирах и 21 пропущенный гол.

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