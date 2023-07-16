Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: «Клаудиньо ещё не набрал кондиции»

16 Июля 2023 • 06:24 Комментировать
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин внимательно следил за финалом Суперкубка России, в котором «Зенит» сумел переиграть ЦСКА - но лишь в серии одиннадцатиметровых ударов. Гладилин отметил неважную игровую форму одного из лидеров питерской команды - бразильца Клаудиньо По его мнению, это явление временное - он просто еще не набрал кондиции.

- Что касается Клаудиньо, то он много пропускал, еще не набрал тех кондиций, в которых мы привыкли его видеть. Когда он их наберет, он снова будет в хорошем функциональном состоянии и у него начнет получаться то, что он умеет, - цитирует слова специалиста Газета.Ru

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Гладилин Клаудиньо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июля
08:05 · Россия. Премьер-лига
Вендел хочет уйти из «Зенита», но у него нет предложений
07:45 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» запланировал переговоры по Клаудиньо
07:36 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо высказался о будущем в «Зените»
06:28 · Россия. Премьер-лига
Гладилин похвалил Кержакова
06:24 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Клаудиньо ещё не набрал кондиции»
06:05 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «ЦСКА и «Зенит» играли на равных»
15 Июля
23:55 · Россия. Премьер-лига
Иван Сергеев: «Ощущения - чемпионские!»
23:28 · Россия. Премьер-лига
Иван Сергеев: «Хотим пройти сезон без поражений»
23:20 · Россия. Премьер-лига
​Малком: «Мог бы сыграть лучше»
23:02 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков рассказал, как отбивал пенальти 1
22:50 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков: «ЦСКА очень хорошо сыграл»
22:45 · Россия. Первая лига
​«Торпедо» начало первенство Первой лиги с победы над «Динамо» из Махачкалы
22:44 · Россия. Премьер-лига
Ерохин: «Победы никогда не надоедают»
22:36 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «ЦСКА выглядел свежее»
22:34 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» в Суперкубке России против ЦСКА наиграл на 0,05 гола – питерцы не попали в створ 1
Все новости
Рекомендуем