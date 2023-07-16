Гладилин: «Клаудиньо ещё не набрал кондиции»

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин внимательно следил за финалом Суперкубка России, в котором «Зенит» сумел переиграть ЦСКА - но лишь в серии одиннадцатиметровых ударов. Гладилин отметил неважную игровую форму одного из лидеров питерской команды - бразильца Клаудиньо По его мнению, это явление временное - он просто еще не набрал кондиции.

- Что касается Клаудиньо, то он много пропускал, еще не набрал тех кондиций, в которых мы привыкли его видеть. Когда он их наберет, он снова будет в хорошем функциональном состоянии и у него начнет получаться то, что он умеет, - цитирует слова специалиста Газета.Ru.