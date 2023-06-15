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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РПЛ представит календарь нового сезона не позднее 22 июня слухи

15 Июня 2023 • 00:00 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Российская премьер-лига уже в скором времени поделится календарём нового сезона.

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на свои источники, календарь сезона-2023/24 будет известен в ближайшие семь дней, то есть, не позднее 22 июня.

Напомним, что уже 15 июля в Казани пройдёт традиционный матч за Суперкубок России. В нём питерский «Зенит» в рамке чемпиона страны сразится с московским ЦСКА, обладателем Кубка России. Начнётся новый сезон с 23 июля.

Чемпионом страны пятый год подряд в минувшем сезоне стал «Зенит». Покинули элиту российского футбола «Химки» и «Торпедо», возвращение в высшую по силе лигу оформили «Рубин» и «Балтика».

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