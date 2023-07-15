Семак: «Нам с ЦСКА сложно было в прошлом году»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Как объясните появление в стартовом составе вместо Мостового Мантуана. Он сейчас лучше выглядит, лучше себя чувствует?

- Да, Мантуан и концовку прошлого сезона провел уверенно, и в матчах, которые мы сейчас провели, выглядел хорошо. На сегодняшний день он выглядит лучше, чем Андрей. Плюс игра, которая нас ждет. Мы все-таки понимаем, что ЦСКА обороняется компактно и низко, и зон, для того, чтобы вбежать, их не так много. А в этом компоненте при игре достаточно плотной Мантуан предпочтительнее, на мой взгляд.

- Вопрос касается Федотова, потому что когда вспомнить противостояния с ним, когда он был еще тренером «Сочи» и прошлый сезон, то всё всегда на равных, близко. Можно ли назвать Федотова сейчас главным тренером-оппонентом Семака в лиге?

- Я бы не стал говорить о каких-то тренерских дуэлях. Играют команды, и у каждой команды есть свои задачи и цели. Тренер исходя из них выстраивает ту или иную игру. Нам с ЦСКА сложно было в прошлом году. Бывают матчи, когда всё хорошо получается. Бывают матчи, когда не так хорошо. В целом много хороших тренеров, против которых приятно играть.