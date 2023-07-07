Стало известно, когда Медина завершит свой переход в «Спартак»

Последние детали перехода полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак» будут улажены 10 июля.

По информации Metaratings, именно в этот день парагвайский футболист поставит свою подпись в контракте с «красно-белыми» после того, как пройдёт медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что за Медину «Спартак» заплатит 7 миллионов евро, а сам игрок будет зарабатывать порядка 1,6 миллиона евро за сезон.

В минувшем розыгрыше чемпионата России 26-летний Медина провёл за ЦСКА 25 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Парагвая в 7 миллионов евро.