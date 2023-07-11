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Участие Клаудиньо в игре за Суперкубок России до сих пор под вопросом

11 Июля 2023 • 21:43 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Участие бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо в грядущем матче за Суперкубок России против столичного ЦСКА до сих пор под вопросом.

По информации «Спорт-Экспресса», об участии или неучастии бразильца в игре станет известно в пятницу, 14 июля, так как именно в этот день подопечные Сергея Семака отправятся в Казань.

Напомним, что Клаудиньо травмировался в игре питерцев против «Фенербахче» (0:0) в рамках Кубка PARI Премьер 9 июля.

Обследование футболиста показало, что серьёзной травмы ему удалось избежать.

Игра «Зенита» и ЦСКА за Суперкубок России состоится 15 июля в Казани на газоне «Ак Барс Арены».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Суперкубок России Клаудиньо
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