Масалитин назвал проблемную зону ЦСКА

Ветеран столичного ЦСКА Валерий Масалитин оценил состав «армейцев» во всех линиях и назвал самое слабое место серебряного призёра РПЛ.

«Вратарская позиция в ЦСКА удовлетворительная, как и оборона. Есть большие претензии к средней линии, особенно центральной зоне», - рассуждает эксперт для «Чемпионата».

Масалитин добавил, что хотел бы разнообразия и в атаке ЦСКА.

«Чалову нужна серьёзная конкуренция», - полагает он.

Напомним, что ЦСКА смог по итогам сезона-2022/23 стать серебряным призёром РПЛ и завоевать в восьмой раз в истории Кубок России.

Ранее о том, какой игрок нужен ЦСКА, порассуждал Александр Гришин.