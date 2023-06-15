Угаров воздержался от советов Зелимхану Бакаеву

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров оценил текущее положение игрока ротации «сине-бело-голубых» Зелимхана Бакаева.

«У него своя голова на плечах есть, воздержусь от советов. Но на него рассчитывали, как на основного игрока, наградили хорошим контрактом, но он в запасе сидит. Для чего «Зениту» так много игроков? Может, они свою медийную команду укрепляют», - рассуждает Угаров для портала «Спорт День за Днём».

Ранее мы сообщали, что рулевой питерского гранда Сергей Семак никуда не отпустит Бакаева летом. Этот российский футболист, напомним, защищает цвета чемпиона страны с прошлого лета.

В прошедшем сезоне на счету 26-летнего игрока всего лишь 26 появлений на поле за «Зенит» в каждом из официальных турниров. В них ему удалось забить лишь три гола и отдать два ассиста.