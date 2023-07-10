В «Оренбурге» рассказали о ходе переговоров по аренде нападающего ЦСКА Гайча

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о возможном подписании нападающего ЦСКА Адольфо Гайча на правах аренды.

По словам Андреева, приобрести Гайча хотел бывший главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка. С новым же наставником команды Иржи Ярошиком этот вопрос ещё не обсуждался.

«Переговоры по аренде Адольфо Гайча из ЦСКА в наш клуб пока стоят на месте. Этого нападающего хотел видеть лично Марцел Личка, сейчас же у нас другой главный тренер», — цитирует Андреева Sport24.

Напомним, что минувший сезон 24-летний Гайч провёл в «Вероне» на правах аренды. Аргентинец принял участие в 16 матчах итальянского клуба, забил два гола и отдал одну результативную передачу.