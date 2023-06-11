ЦСКА взял трофей впервые за пять лет

Трофейная засуха столичного ЦСКА подошла к концу. В воскресенье вечером в Суперфинале Кубка России «армейцы» обыграли «Краснодар» в серии пенальти – 6:5.

Таким образом, «красно-синие» принесли в свою коллекцию первый добытый трофей за пять лет. В последний раз до сегодняшнего дня ЦСКА брал Суперкубок России в 2018 году – с тех пор клуб пять лет не знал побед в официальных соревнованиях.

Отметим, что уже в июле ЦСКА сможет завоевать ещё один трофей. Ведь теперь, как обладатель Кубка России, московский клуб сыграет с чемпионом страны – питерским «Зенитом».

Читайте о прошедшем Суперфинале в нашем обзоре.