Деменко: «У «Зенита» подготовка к сезону идёт замечательно»

Бывший российский футболист, а ныне эксперт Максим Деменко оценил предсезонную подготовку питерского «Зенита». Отдельно он выделил грядущий турнир с участием иностранных команд – матчей против зарубежных соперников российскому футболу особенно не хватает последние полтора года.

«Конечно, это хороший турнир. Для «Зенита» вообще замечательно идёт подготовка к чемпионату. Тем более, соперники достаточно серьезные. Такой турнир – это очень важно для чемпиона России», - рассказал Деменко «Газете.Ру».

Напомним, что этот товарищеский турнир запланирован с 1 по 15 июля, место действия – город Санкт-Петербург. Помимо питерцев в нём сыграют «Црвена Звезда», «Фенербахче» и бакинский «Нефтчи».