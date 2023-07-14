Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от Суперкубка России, в котором «Зенит» встретится с ЦСКА.

«Все команды готовились к чемпионату, теперь нас ждёт Суперкубок. Понятное дело, что фаворит - «Зенит», который пять раз подряд становился чемпионом страны, но в отдельном матче может произойти абсолютно всё. В любом случае не болею ни за «Зенит», ни за ЦСКА», - сказал Колыванов.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт в Казани в субботу, 15 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.