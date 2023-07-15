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Федотов объяснил выход Мухина в атакующей тройке

15 Июля 2023 • 16:31 Комментировать
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
1 1.90 X 3.70 2 3.90
1-й тайм

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Тогда вопрос насчет стартового состава. Мухин в атакующей тройке, видимо. Объясните почему?

- Потому что выглядит хорошо как атакующий игрок, поэтому в атакующей тройке.

- Вы его уже окончательно переделали? Все-таки это для нас в нашем понимании опорник.

- Я думаю, что в инсайдной зоне появляется футболист с навыками игры в опорной зоне, это очень хорошо. У него хорошее понимание оборонительных навыков, хорошее включение и помощь в центре поля.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Максим Мухин
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