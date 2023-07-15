Федотов объяснил выход Мухина в атакующей тройке

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Тогда вопрос насчет стартового состава. Мухин в атакующей тройке, видимо. Объясните почему?

- Потому что выглядит хорошо как атакующий игрок, поэтому в атакующей тройке.

- Вы его уже окончательно переделали? Все-таки это для нас в нашем понимании опорник.

- Я думаю, что в инсайдной зоне появляется футболист с навыками игры в опорной зоне, это очень хорошо. У него хорошее понимание оборонительных навыков, хорошее включение и помощь в центре поля.