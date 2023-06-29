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Деменко считает, что в матче за Суперкубок России нет фаворита

29 Июня 2023 • 20:17 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Экс-футболист столичного «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о матче за Суперкубок России, который пройдёт уже скоро, 15 июля в городе Казань. Он уверен, что товарищеский турнир с участием питерского «Зенита», что пройдёт с 1 по 15 июля, не помешает питерцам проявить себя в матче за трофей, а в самом матче победителя предсказать трудно.

«Это всё нормальный процесс, всё заложено, тренеры этот момент (Предсезонный турнир – Ред.) учли. Что касается самого матча, непонятно, в какую сторону кого может качнуть – каждый из этих соперников может дать друг другу бой», - цитирует Деменко «Газета.Ру».

Напомним, что в матче за Суперкубок чемпион России, питерский «Зенит» встретится с серебряным призёром национального первенства и обладателем Кубка России – столичным ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Максим Деменко
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