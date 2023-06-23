Масалитин: «Фернандес может перегородить дорогу молодёжи ЦСКА»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию о том, что экс-защитник «армейцев» Марио Фернандес возвращается в московский клуб.

Ранее о возвращении 32-летнего бразильца сообщил президент ЦСКА Евгений Гинер.

Масалитин считает, что возвращение Фернандеса — это хорошая новость для ЦСКА. При этом эксперт отметил, что приход столь опытного футболиста может перегородить дорогу молодым игрокам «армейцев».

«Надо развивать молодых, надо же, чтобы они играли. А Фернандес может перегородить дорогу «армейской» молодёжи. Если в дальнейшем клуб рассчитывает молодых футболистов довести до определённого уровня и продать. Надо понимать, поможет ли Марио росту молодых или нет», — цитирует Масалитина Metaratings.

Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, после чего принял решение о приостановке игровой карьеры. В общей сложности за «красно-синих» защитник провёл 329 матчей, забил 11 голов и 47 результативных передач.