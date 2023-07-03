36-летний бывший защитник казанского «Рубина» и питерского «Зенита» Кристиан Ансальди продлил свой контракт с клубом итальянской Серии Б – «Пармой». Как сообщает пресс-служба команды, новое трудовое соглашение аргентинца рассчитано на сезон-2023/24.

Напомним, что Ансальди выступает за «Парму» с прошлого лета, до этого он был игроком «Торино». Также на протяжении карьеры футболист выступал за аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», мадридский «Атлетико», миланский «Интер» и «Дженоа».

«Парма» в минувшем сезоне была близка к тому, чтобы вернуться в Серию А. Клуб занял в турнирной таблице Серии Б четвёртое место, но в полуфинале плей-офф за повышение в элиту проиграли «Кальяри».