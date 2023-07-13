Деменко оценил подготовку «Зенита» и ЦСКА к Суперкубку России

Бывший игрок петербургского «Зенита» Максим Деменко оценил подготовку участников Суперкубка России - 2023.

«Зенит», пожалуй, подготовку провёл лучше, отыграл предсезонный турнир с хорошими командами и дал пищу для размышлений Семаку, кого ставить на Суперкубок. А у ЦСКА — Медина ушёл, сделка с Марио Фернандесом не состоялась», — заявил эксперт в интервью «Газете.Ру». Тем не менее, по его словам, матч за первый трофей сезона может сложиться по-разному, поскольку Суперкубок состоит из одной встречи, исход которой не зависит от предсезонной подготовки.

Напомним, что «Зенит» и ЦСКА встретятся в матче за Суперкубок России в Казани в субботу, 15 июля. «Сине-бело-голубые» выиграли предыдущие три трофея.