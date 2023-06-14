Хомуха считает, что Чалов ещё поиграет за границей

Бывший игрок московского ЦСКА Дмитрий Хомуха полагает, что 25-летний форвард «армейцев» Москвы Фёдор Чалов ещё способен поиграть в зарубежных чемпионатах.

Первым фактором для этого Хомуха назвал то, что у нападающего уже был опыт игры в зарубежном чемпионате – вторую половину сезона-2021/22 Чалов провёл в швейцарском «Базеле». Второй фактор – возраст.

«Чалов гораздо моложе Артема Дзюбы, который поехал в Турцию будучи опытным игроком, но у него там не получилось. Чалов сейчас в оптимальных кондициях. Шансы проявить себя в зарубежных чемпионатах у него есть», - цитирует Хомуху «Матч ТВ».

Напомним, что в среду днём появились слухи об интересе к Чалову со стороны двух турецких грандтов – стамбульских «Галатасарая» и «Фенербахче».