Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский может отправиться в аренду в астраханский «Волгарь».

Metaratings утверждает, что 20-летний футболист близок к переходу в клуб Первой лиги на правах аренды. По данным источника, голкипер «сине-бело-голубых» уже прибыл в расположение «Волгаря» и сегодня, 12 июля, заключит арендное соглашение с клубом.

Отмечается, что через полгода Одоевский может досрочно вернуться в «Зенит», если он так захочет сам, или желание вернуть игрока изъявит клуб.

Ранее вратарь продлил трудовой договор с «Зенитом» до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Одоевский сыграл в пяти матчах во всех турнирах, пропустив всего один гол.