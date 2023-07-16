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Ковтун: «О Медине ЦСКА пора забывать и искать выход из этой ситуации»

16 Июля 2023 • 11:03 Комментировать
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Бывший игрок «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением об игре ЦСКА в матче за Суперкубок России против «Зенита» без полузащитника Хесуса Медины, который ранее перешёл в «Спартак».

По мнению эксперта, Бактиёр Зайнутдинов смог достойно заменить парагвайца, однако ЦСКА необходимо больше времени для того, чтобы отработать нужные схемы игры.

«По первому официальному матчу без Медины нельзя точно сказать, что в ЦСКА произошла катастрофа. Зайнутдинов на фланге обороны смотрелся неплохо. О Медине ЦСКА пора забывать. Человека нет в команде, и необходимо искать выход из этой ситуации», — цитирует Ковтуна RT.

Напомним, Медина принадлежал ЦСКА в период с января 2022 по июль 2023 года. В общей сложности за «армейцев» 26-летний футболист провёл 45 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Юрий Ковтун Хесус Медина
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