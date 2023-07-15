Иван Сергеев: «Хотим пройти сезон без поражений»

Питерский «Зенит» регулярно обновляет книгу рекордов российского чемпионата, но в его стане мечтают не просто выиграть очередные трофеи, но и повторить невероятное достижение лондонского «Арсенала» в АПЛ в сезоне 2003/2004 - пройти весь сезон в чемпионате без поражений. Об этом общественности сообщил нападающий Иван Сергеев, выступающий в питерском клубе с января 2022 года.

- Какой следующий рекорд побьёт «Зенит»? Хотим поставить рекорд РПЛ — пройти сезон без поражений. Потом посмотрим на статистику, - цитирует слова Сергеева издание «Чемпионат».

Российский чемпионат начнется уже на следующей неделе.