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Агент Барбоза: «Габигол может стать большим усилением для «Зенита»

02 Июля 2023 • 14:29 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Известный португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозы, известного как Габигол, в российский клуб.

Ранее сообщалось, что в настоящий момент один из клубов РПЛ ведёт активные переговоры о переходе 26-летнего бразильца.

Агент Барбоза выразил мнение, что звёздный футболист может стать отличным усилением для санкт-петербургского «Зенита» и внести большой вклад в развитие чемпионата России.

«У Габигола будет возможность играть в сборной Бразилии, будучи футболистом «Зенита», тут есть конкуренция. За вашим чемпионатом в Бразилии, безусловно, следят. Если Габигол будет успешно играть в «Зените», то у него большие шансы закрепиться в сборной», — цитирует агента Metaratings.

В текущем сезоне Габриэл Барбоза провёл за «Фламенго» 35 матчей, в которых забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Также нападающий известен по своим выступлениям за такие клубы, как «Интер», «Сантос» и «Бенфика». Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 21 миллион евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фламенго Паулу Барбоза Габриэл Барбоза
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