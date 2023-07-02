Агент Барбоза: «Габигол может стать большим усилением для «Зенита»

Известный португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозы, известного как Габигол, в российский клуб.

Ранее сообщалось, что в настоящий момент один из клубов РПЛ ведёт активные переговоры о переходе 26-летнего бразильца.

Агент Барбоза выразил мнение, что звёздный футболист может стать отличным усилением для санкт-петербургского «Зенита» и внести большой вклад в развитие чемпионата России.

«У Габигола будет возможность играть в сборной Бразилии, будучи футболистом «Зенита», тут есть конкуренция. За вашим чемпионатом в Бразилии, безусловно, следят. Если Габигол будет успешно играть в «Зените», то у него большие шансы закрепиться в сборной», — цитирует агента Metaratings.

В текущем сезоне Габриэл Барбоза провёл за «Фламенго» 35 матчей, в которых забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Также нападающий известен по своим выступлениям за такие клубы, как «Интер», «Сантос» и «Бенфика». Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 21 миллион евро.