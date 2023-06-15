Алдонин – о ретроматче: «Классные эмоции и встреча с партнёрами по сборной»

Бывший полузащитник сборной России и столичного ЦСКА Евгений Алдонин в четверг вечером сыграл в ностальгическом ретроматче между сборной России и питерским «Зенитом» (1:1). Игра была посвящена 15-летию грандиозных побед российского футбола на европейской арене, а самому Алдонину удалось отличиться – он открыл счёт, поразив на 45-й минуте встречи ворота Вячеслава Малафеева.

«Классные эмоции. Встреча с партнерами по сборной. Шикарная атмосфера. Очень рад своему участию. А ещё это неплохая мотивация, чтобы совершенствовать мастерство», - цитирует Алдонина «Спорт-Экспресс».

Экс-футболист добавил, что подошёл к матчу в неплохих физических кондициях. После завершения карьеры он продолжает заниматься спортом, играя в футбол и теннис.

Ретроматч сборной России и «Зенита» завершился ничьей