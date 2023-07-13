​Пономарёв: ЦСКА обыграет «Зенит» в Суперкубке со счётом 1:0

Владимир Пономарёв, который в своё время играл за ЦСКА, дал прогноз на матч за Суперкубок России. Как известно, в битве за трофей ЦСКА сразится против «Зенита».

«Питерцы будут настроены, будут рваться в бой, им пообещают хороших денег за Суперкубок - это ясно. Но наши сдержат натиск противника, и, я думаю, всё решит случай», - сказал Пономарёв, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

«Я думаю, что наши выиграют со счетом 1:0», - такой смелый прогноз сделал Пономарёв.

Матч за Суперкубок России пройдёт в ближайшую субботу, 15 июля, в Казани. Стартовый свисток на «Ак Барс Арене» футболисты и болельщики услышат в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России, а ЦСКА завоевал национальный кубок.