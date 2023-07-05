​Фанаты «Зенита» и ЦСКА договорились не оскорблять друг друга на Суперкубке

Фанатские движения «Зенита» и ЦСКА договорились соблюдать нейтралитет и исключить взаимные оскорбления на Суперкубке России. Об этом объявило движение «Ландскрона».

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт в Казани в субботу, 15 июля. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Ак Барс Арене» услышат в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» выиграл чемпионат России, а ЦСКА завоевал национальный кубок.

Год назад Суперкубок России выиграл «Зенит». В битве за трофей «сине-бело-голубые» разгромили «Спартак» со счётом 4:0.