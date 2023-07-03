Зделар: «Вряд ли кто-то будет спорить, что ЦСКА является одной из лучших команд в России»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил свой первый сезон в московском клубе.

Напомним, что сербский футболист перешёл в стан «армейцев» прошлым летом из белградского «Партизана». За ЦСКА Зделар успел провести 38 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

По словам 28-летнего игрока, ему удалось быстро адаптироваться в российском футболе. Зделар считает, что ЦСКА провёл хороший сезон, по итогам которого «армейцы» завоевали серебряные медали РПЛ, а также стали обладателями Кубка России.

«Важно, что я оказался в очень хорошей команде, которая выдала качественный сезон. Вряд ли кто-то будет спорить, что по уровню футбола ЦСКА является одной из лучших команд в России. Особенно удалась вторая часть сезона», — приводит слова Зделара Bobsoccer.

Футболист также подчеркнул, что в будущем ЦСКА способен улучшить свою игру, так как резервы у клуба для этого есть.

Свой первый матч в новом сезоне ЦСКА проведёт 15 июля против «Зенита» в рамках Суперкубка России. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.