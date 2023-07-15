Канчельскис: У Акинфеева есть большие шансы уехать в Саудовскую Аравию

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, кто из футболистов РПЛ мог бы переехать в Саудовскую Аравию.

«Пока у нас таких звезд, как в Европе, нет. Могли бы уехать Акинфеев или Дзюба? Акинфеев, думаю, да. У него есть большие шансы уехать. Дзюба не знаю, но Акинфеев — точно», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Всю свою карьеру 37-летний Акинфеев провел в ЦСКА. Действующий трудовой договор вратаря с «армейцами» рассчитан до следующего лета. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость голкипера составляет два миллиона евро.

В эти минуты проходит матч ЦСКА и «Зенита» в рамках Суперкубка России. Текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.