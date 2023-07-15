Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: У Акинфеева есть большие шансы уехать в Саудовскую Аравию

15 Июля 2023 • 18:29 Комментировать
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
1 1.90 X 3.70 2 3.90
2-й тайм

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, кто из футболистов РПЛ мог бы переехать в Саудовскую Аравию.

«Пока у нас таких звезд, как в Европе, нет. Могли бы уехать Акинфеев или Дзюба? Акинфеев, думаю, да. У него есть большие шансы уехать. Дзюба не знаю, но Акинфеев — точно», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Всю свою карьеру 37-летний Акинфеев провел в ЦСКА. Действующий трудовой договор вратаря с «армейцами» рассчитан до следующего лета. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость голкипера составляет два миллиона евро.

В эти минуты проходит матч ЦСКА и «Зенита» в рамках Суперкубка России. Текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Артём Дзюба Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июля
18:53 · Россия. Премьер-лига
​В матче за Суперкубок между представителями «Зенита» и ЦСКА возник конфликт
18:45 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев обратился к «Зениту» и ЦСКА: «Где голы? Дайте жару!»
18:35 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр Федотов — о матче за Суперкубок России: «Карасёв не контролирует игру»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: У Акинфеева есть большие шансы уехать в Саудовскую Аравию
18:08 · Россия. Премьер-лига
Червиченко — о трансферах «Спартака»: «Просто пилят деньги, назвать это нормальными покупками нельзя»
17:43 · Россия. Премьер-лига
​У болельщиков возникли проблемы с проходом на Суперкубок России из-за «палёных» билетов
17:35 · Россия. Премьер-лига
​Баста и Шнур нанесли символические удары перед матчем за Суперкубок России
17:29 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Зенита» вывесили баннер на Суперкубке фото
17:15 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Зенита» и ЦСКА устроили яркие перформансы на Суперкубке фото
17:05 · Россия. Премьер-лига
Игроки в чемпионате России из нефутбольных стран
16:59 · Россия. Премьер-лига
Карасёв обратился с напутствием «Зениту» и ЦСКА
16:56 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин ожидает упорного матча от «Зенита» и ЦСКА
16:52 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Нам с ЦСКА сложно было в прошлом году»
16:49 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» установил рекорд по бразильцам в Суперкубке
16:47 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал слухи о лишнем весе Марио Фернандеса
Все новости
Рекомендуем