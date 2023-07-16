​В Казани в день проведения Суперкубка задержали 196 фанатов

В субботу вечером в Казани проходил матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. В день проведения матча сотрудники правоохранительных органов за разные нарушения задержали 196 болельщиков. Было составлено 156 административных протоколов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Напомним, что обладателем суперкубка России стал «Зенит». Питерцы обыграли ЦСКА в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.

На следующей неделе – с 21 по 23 июля включительно – пройдут матчи первого тура нового чемпионата России. Защищать титул будет «Зенит», который становился чемпионом в каждом из пяти последних сезонов.