Сергеев — о Суперкубке России: «Настрой запредельный, надеемся порадовать болельщиков»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался перед стартом матча за Суперкубок России с ЦСКА.

«Настрой на такой матч всегда запредельный. Надеемся порадовать и болельщиков, и себя. ЦСКА занял второе место, поэтому сегодня — это самый серьезный соперник из возможных», — приводит слова Сергеева предматчевый журнал Суперкубка России.

Напомним, «сине-бело-голубые» являются действующими обладателями данного трофея. В прошлом году команда Сергея Семака обыграла «Спартак».

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет сегодня, 15 июля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по мск. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.