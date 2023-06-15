Масалитин: «По стилю Медина подходит «Спартаку», но этот переход навряд ли произойдёт»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном переходе полузащитника «армейцев» Хесуса Медины в «Спартак».

Масалитин считает, что по стилю игры парагвайский футболист подходит «Спартаку». Однако эксперт не верит в то, что такой переход возможен.

«Мне кажется, это вброс. Маловероятно, что такой трансфер произойдёт. По стилю он подходит «Спартаку», Медина техничный, но повторюсь, этот трансфер навряд ли произойдёт», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

Напомним, ранее агент и отец Медины опровергли информацию о возможном переходе футболиста в «Спартак».

В минувшем сезоне 26-летний Медина провёл за ЦСКА 33 матча, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Парагвая в 7 миллионов евро.