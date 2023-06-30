Столичный ЦСКА рассчитывает подписать ещё одного нападающего до конца грядущего июля. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что сейчас основу нападения действующих обладателей Кубка России составляют всего два российских форварда - это Фёдор Чалов и Антон Заболотный. И в случае травмы или ухода из клуба одного из них, атака «армейцев» лишится важной боевой единицы. На счету Чалова в рамках прошедшего сезона, отметим, 24 забитых гола, на счету Заболотного – четыре.

Ранее бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев предположил, что для конкуренции с «Зенитом» за чемпионские медали в следующем сезоне ЦСКА обязательно нужно усилиться ещё одним игроком нападения.