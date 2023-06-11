Акинфеев стал семикратным обладателем Кубка России

37-летний ветеран, капитан и лидер ЦСКА Игорь Акинфеев в воскресенье вечером стал семикратным обладателем Кубка России. «Красно-синие» не без помощи Акинфеева обыграли в серии пенальти «Краснодар» - 6:5. Основное время матча завершилось ничьей – 1:1.

Первый Кубок России Акинфеев завоевал 18 лет назад – в 2005 году. Затем ЦСКА с ним в составе побеждал в Кубках в 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 и 2023 годах.

Что любопытно, лишь один раз в Кубке России «армейцы» побеждали без Акинфеева – это случилось в 2002 году.

О том, как ЦСКА добыл первый за пять лет трофей, читайте в нашем обзоре.