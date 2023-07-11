Алексей Ерёменко: «Переход в «Спартак» - выбор Медины и его нужно уважать»

Бывший футболист Алексей Ерёменко-старший прокомментировал недавний резонансный переход Хесуса Медины из столичного ЦСКА – в столичный «Спартак».

«Это выбор человека, и каждый должен уважать его. Он должен быть там, где ему лучше. Сколько мы видели переходов из «Барселоны» в «Реал»? Казалось бы, великие клубы, но и такое там случается», - цитирует экс-игрока «Матч ТВ».

Напомним, что Медина связал себя со «Спартаком» трёхлетним контрактом. Парагваец уже адаптирован к Российской премьер-лиге, так как выступает в ней на протяжении полутора лет – с зимы 2022 года.

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